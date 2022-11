Nie żyje Kevin Conroy. Kultowy "głos Batmana" zmarł w wieku 66 lat

"Bardzo smutna wiadomość: nasz ukochany głos Batmana, Kevin Conroy, zmarł wczoraj" – napisała na Facebooku aktorka głosowa Diane Pershing. "Chorował od jakiegoś czasu, ale wbrew temu poświęcał wiele czasu, żeby dawać radość swoim fanom. Będzie go bardzo brakowało nie tylko obsadzie serialu, ale także rzeszom fanów na całym świecie" – dodała.

Współtwórca serii gier Mortal Kombat, Ed Boon, również oddał hołd aktorowi. "Był TYM głosem Batmana dla pokoleń, włączając w to nasze gry. Był ikoną. Co za strata" – napisał.

Kevin Conroy

Kevin Conroy urodził się w Nowym Jorku i wychował w Connecticut. Uczęszczał do prestiżowej szkoły muzycznej Juilliard School, gdzie dzielił pokój z Robinem Williamsem. Po ukończeniu studiów występował w sztukach teatralnych, operach mydlanych i sitcomach.

Użyczał głosu Batmanowi/Bruce'owi Wayne'owi w animowanej serii "Batman", która była emitowana w latach 1992-1995. Jego charakterystyczny chropowaty głos szybko stał się znakiem rozpoznawczym postaci z kreskówki. Użyczał jej głosu w kolejnych produkcjach przez następnych ponad 20 lat. Ostatnim projektem Conroya był film animowany "Justice League vs the Fatal Five" z 2019 roku.