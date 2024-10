Ukradł psa, którego miał kupić

czytaj dalej

Sejm decyduje w sprawie specustawy powodziowej. Do projektu przyjęto kolejne poprawki, głównie upraszczające udzielanie pomocy. Jeśli ustawa trafi 2 października do Senatu, to jeszcze w tym tygodniu może zostać podpisana przez prezydenta, ale zanim to się stanie - kolejnych zmian w niej domaga się część powodzian.