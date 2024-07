Wypadek w parku rozrywki. Pięciolatek wpadł do basenu i zaczął się topić

Jak pomagać tonącemu - rozmowa z ratownikiem WOPR 5.07 | Chociaż tylko niewielka część turystów na plażach zachowuje się w sposób skrajnie nieodpowiedziany, to ta grupa wystarczy, by ratownicy mieli pełne ręce roboty. O tym, jak reagować gdy zauważymy tonącą osobę i czy należy tworzyć łańcuch życia bez pomocy ratowników opowiadał we "Wstajesz i wiesz" Maciej Dziubich, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. TVN24