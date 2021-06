Był jedynym kandydatem, wybory przegrał

Marian Górniak był jedynym kandydatem na sołtysa wsi Niedźwiedź (województwo małopolskie). Urzędu jednak nie obejmie, bo do zwycięstwa w wyborach zabrakło mu jednego głosu. Teraz sołtysa wybierze zebranie wiejskie.

Wybory uzupełniające na sołtysa wsi Niedźwiedź odbyły się w niedzielę. Jedynym kandydatem był 48-letni Marian Górniak. Choć w wyborczych szrankach nie miał konkurencji, to urzędu sołtysa nie obejmie. Do głosowania było uprawnionych 1044 osoby, ale tylko 28 wrzuciło swoje głosy do urny.