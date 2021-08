Wyszli w Tatry z oswojoną małpą. Turystów zawróciła straż parku

Turyści z Niemiec wyszli na szlak do Morskiego Oka w Tatrach w towarzystwie oswojonej małpy brazylijskiej. Parkowym strażnikom, którzy ich zatrzymali, tłumaczyli, że w parkach narodowych w Niemczech i na Słowacji wcześniej spacerowali ze zwierzęciem. W Polsce jest to jednak zabronione.

Do nietypowej sytuacji doszło w piątek. Strażników zawiadomili wolontariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy zauważyli turystów z małpą. Niemcy zostali zatrzymani w rejonie wodogrzmotów Mickiewicza.

- To była mała, półroczna małpa brazylijska, którą na teren parku wprowadzili turyści z Niemiec zmierzający w kierunku Morskiego Oka. Turyści przedstawili nam wszelkie certyfikaty zwierzęcia, dotyczące między innymi badań i możliwości wjazdu do Polski. Tłumaczyli, że nie wiedzieli, że nie mogą wejść do parku narodowego i wyjaśniali, że w parkach narodowych wędrowali wcześniej z tą małpką – relacjonował komendant straży TPN Edward Wlazło.