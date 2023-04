Tak wygląda akcja ratunkowa TOPR. Niezwykłe ujęcia po wypadku narciarki. Nagranie

Tylko we wtorek ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) pomagali trojgu narciarzy, którzy doznali urazów podczas zjeżdżania po stokach Kasprowego Wierchu. W każdym z tych przypadków poszkodowani byli transportowani do szpitala w Zakopanem przy użyciu śmigłowca. Jedną z akcji nagrała kamera TVN24.

Akcja ratunkowa TOPR. Nagranie

Na nagraniu widać, jak na miejsce wypadku przylatuje śmigłowiec, z którego desantują się na linie ratownicy, którzy docierają w ten sposób do poszkodowanej, którą inni TOPR-owcy umieścili już na noszach. Po jakimś czasie TOPR-owcy przypinają transporter do spuszczonej ze śmigłowca liny, która następnie - razem z poszkodowaną i jednym z ratowników - wciągnięta jest na pokład helikoptera.

- Było to w takim miejscu, że transport akią (saniami w kształcie łódki - red.), później wywożenie wyciągiem do góry i zjazd kolejką na dół byłby zbyt stresujący i bolesny dla poszkodowanej. Dlatego do akcji został wykorzystany śmigłowiec. To jest najszybszy i najłatwiejszy sposób - podkreślił Marasek. Ratownik zaznaczył, że w śmigłowcach latają TOPR-owcy będący zarazem ratownikami medycznymi. - Mają uprawnienia, by zaaplikować w zastrzyku środki przeciwbólowe. Potem bez przerwy w locie do szpitala czuwają nad poszkodowanym - wyjaśnia przedstawiciel TOPR.