Zwłoki 41-latka znaleziono na klatce schodowej. Areszt dla podejrzanego

35-letni Krzysztof K., mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, został oskarżony o zabójstwo 41-letniego mieszkańca tego miasta. Został aresztowany na trzy miesiące. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

O areszcie dla podejrzanego poinformowała świętokrzyska policja. Jak ustaliła prokuratura, 41-letni mężczyzna został zaatakowany we wtorek na ostrowieckim osiedlu Stawki i ugodzony nożem w plecy. Zmarł, a jego ciało znaleziono na klatce schodowej jednego z bloków.

Zarzut zabójstwa

W związku ze sprawą zatrzymano Krzysztofa K, który w czwartek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa. Jak informował Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.