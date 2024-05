Dziennikarz Mateusz Kudła w reportażu TVN24 ujawnił informacje o nieprawidłowościach, do których mogło dochodzić w szpitalu Żeromskiego w Krakowie - jednym z największych ośrodków medycznych w Małopolsce - w związku ze znikającymi lekami narkotycznymi i lekarzu aplikującym sobie lekarstwa do kroplówki w czasie przyjmowania pacjentów . Na jaw wyszło jednocześnie, że na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym kamery nielegalnie podsłuchiwały personel i pacjentów .

Kamery nagrywały rozmowy. Co grozi szpitalowi?

Mecenas Jolanta Budzowska w rozmowie z tvn24.pl podkreśla, że postępowanie rzecznika związane jest z artykułem 64 ustawy o prawach pacjenta. Według tego przepisu, jeśli rzecznik uzna, że doszło do naruszenia zbiorowych praw pacjenta, może on nakazać zaniechanie takich praktyk lub wskazać działania "niezbędne do usunięcia skutków naruszenia" praw pacjentów. Jeśli jednak szpital nie dostosuje się do decyzji Rzecznika Praw Pacjenta, placówka może liczyć się z karą pieniężną, wynoszącą do nawet 500 tysięcy złotych.