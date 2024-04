Miszalski zapowiada "zakopanie rowów wykopanych podczas kampanii"

Chociaż Państwowa Komisja Wyborcza nie podała jeszcze ostatecznych wyników głosowania to już wiadomo, że Aleksander Miszalski będzie nowym prezydentem Krakowa.

Sztab posła KO podał, że do godziny 00:35 do policzenia zostały głosy z 10 komisji, a przewaga Miszalskiego wynosi 5000 głosów. Oznacza to, że jego wygrana jest już w zasadzie pewna.