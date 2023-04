Starszej kobiecie skradziono rower z koszykiem. Policjanci pomogli w zakupach i znaleźli jej pojazd

Gdy weszła do piekarni, na jej rower z koszykiem połasił się złodziej. W dokończeniu zakupów 80-latce z Kęt (woj. małopolskie) pomogli policjanci. Po kilku dniach znaleźli też pasujący do opisu jednoślad i oddali go właścicielce. Zanim pokazali go seniorce, do koszyka zakupowego wskoczył jej kot, więc policjanci byli już pewni, że to właściwy rower.