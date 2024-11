Zamiast tafli wody wysuszone dno. Polskie jezioro dobija susza

czytaj dalej

Bez względu na to, kto wygra prawybory, pierwsza rzecz, którą zrobię, to zdejmę marynarkę, zdejmę krawat i pójdę na warszawską ulicę przekonywać moich wyborców do tego, żeby poparli kandydata Koalicji Obywatelskiej - zadeklarował w "Jeden na jeden" europoseł KO Michał Szczerba, odnosząc się do prawyborów w koalicji.