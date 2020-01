Jechał szybko, zmieniał pas, wymusił pierwszeństwo. Tłumaczył, że "teraz jest suwak"

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w minioną niedzielę po godzinie 15:00 na ul. Grunwaldzkiej w Kielcach. - Kierujący osobowym peugeotem jechał lewym pasem ruchu, kiedy postanowił z pełną prędkością zmienić pas. Manewrem tym wymusił pierwszeństwo na innym kierującym i spowodował bardzo niebezpieczną sytuację - opisuje Karol Macek, rzecznik prasowy kieleckiej policji.

Kierowca peugeota był przekonany, że jego manewr był zgodny z obecnymi przepisami - postanowił wytłumaczyć to innym użytkownikom drogi. - Mężczyzna zatrzymał się na lewym pasie ruchu, wysiadł ze swojego auta i podszedł do kierującego, na którym wymusił pierwszeństwo, by krótko z i nim porozmawiać na temat zaistniałej sytuacji. Na zarejestrowanym nagraniu słychać kierującego peugeotem, który mówi: "ale teraz jest suwak” - opisuje Macek.