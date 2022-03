Ukraińskiej rodzinie zepsuło się auto. Policjantka zaoferowała nocleg i pomogła zdobyć pieniądze na bilety

Pani Iryna razem z dziećmi jechała do Barcelony, gdzie mieszka jej rodzina. Jednak jej samochód zepsuł się w Bytomiu. Policjantka zaprosiła ich do swojego domu i pomogła zdobyć pieniądze na dalszą podróż.

Ukrainka planowała zawieźć dzieci do babci w Hiszpanii, a następnie wrócić do ojczyzny i tam wspierać walczących rodaków. Jej plany prawie pokrzyżowała awaria samochodu. - Kobieta była bardzo zakłopotana, na szczęście zauważyła radiowóz i policjantów, którym powiedziała o swoim problemie. Od razu pospieszyli z pomocą – relacjonuje Anna Oczkiewicz, oficer prasowa bytomskiej policji.

Naprawa, nocleg, bilety

Zabrali panią Irynę i jej dzieci w wieku 4, 9 i 16 lat do pobliskiego warsztatu. Prowadzący go pan Robert zaproponował, że zreperuje samochód za darmo, jednak szybko okazało się, że konieczne są większe naprawy, co uniemożliwiało dalszą jazdę do Hiszpanii.