Śnięte ryby w Kanale Gliwickim. Wyłowiono już 300 kilogramów, akcja nadal trwa

W Kanale Gliwickim w niedzielę pojawiły się śnięte ryby. Od 9 rano do 15 wyłowiono 300 kilogramów. Na miejscu pracują inspektorzy ochrony środowiska, policjanci i strażacy. - Jak się popatrzy na wodę, to nie ma miejsca, gdzie by nie było śniętej ryby. Szczupaki, leszcze, okonie. Od malutkich po duże. Te, które jeszcze są półżywe, wyglądają, jakby im brakowało powietrza. Ptaki nad nimi krążą, mają ucztę. Woda cuchnie zgniłymi glonami - opowiada strażak ochotnik.

- Pierwsze martwe ryby pojawiły się już dwa dni temu, ale były to pojedyncze sztuki. Dzisiaj, jak się popatrzy na wodę, to nie ma miejsca, gdzie by nie było śniętej ryby. Szczupaki, leszcze, okonie. Od malutkich do dużych. Te, które jeszcze są półżywe, wyglądają, jakby im brakowało powietrza. Ptaki nad nimi krążą, mają ucztę. Woda cuchnie zgniłymi glonami. Ponad 40 lat, jak tu mieszkam, nie widziałem takiej masakry - opowiada pan Adrian, strażak ochotnik z miejscowości Niezdrowice w województwie opolskim.