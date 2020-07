Spłonął dom. Świadkowie słyszeli, jak mężczyzna krzyczał, że zabił żonę. Przyznał się w prokuraturze

60-letni mężczyzna jest podejrzany o zabicie swojej żony. Kobieta została znaleziona w domu, który spłonął. W prokuraturze mąż przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Z nieoficjalnego źródła dziennikarze TVN 24 dowiedzieli się, co relacjonowali świadkowie tragedii. Mieli słyszeć, jak obecny na miejscu zdarzenia mężczyzna krzyczał, że zabił żonę.

Jednoznaczną odpowiedź da sekcja zwłok

Mąż zmarłej doznał obrażeń i trafił do szpitala. Został we wtorek przesłuchany w warunkach szpitalnych.

Ustalono, że do śmierci pokrzywdzonej mogło dojść na skutek przestępstwa. Prokurator przeanalizował materiał dowodowy i skierował do sądu rejonowego w Częstochowie wniosek o areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.

- Podejrzany przyznał się do czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. O szczegółach mówić nie mogę - dodał Budzik.

Budzik: - Mamy nadzieję, że da to jednoznaczną przyczynę co do śmierci pokrzywdzonej.