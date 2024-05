Kłęby dymu nad miastem. Ogień na kolejnym wysypisku

Straż: śmieci w workach, gruz, styropian

Policja: gruzowisko, a nie wysypisko

- Nikt nie ucierpiał w zdarzeniu, nie ma też strat materialnych - mówi Marcin Korek, rzecznik policji w Świętochłowicach. - To nie jest teren miasta, należy do prywatnej firmy. Nie jest ogrodzony. To gruzowisko. Osoba zgłaszająca pożar poinformowała, że do pożaru doszło w wyniku opalania kabli. Oczywiście będziemy to wyjaśniać - dodał Korek.