Polska Akademia Filmowa ogłosiła w środę nominacje do 27. Polskich Nagród Filmowych Orły. Listę nominacji zdominowały "Biała odwaga" Marcina Koszałki, "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna oraz "Kulej. Dwie strony medalu" Xawerego Żuławskiego. W kategorii najlepszy film nominowano również "To nie mój film" Marii Zbąskiej oraz "Strefę interesów" Jonathana Glazera. Trzy nominacje trafiły do koprodukcji TVN Warner Bros. Discovery, w tym do serialu "Lady Love".