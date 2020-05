Mają 13 i 15 lat. "Kazali mężczyźnie wykopać sobie grób"

13-latek i jego o dwa lata starszy kolega trafili do schroniska dla nieletnich z zarzutami znęcania się nad dwoma mężczyznami z niepełnosprawnością intelektualną. Według policji, nastolatkowie poniżali ich i bili, wymuszając pieniądze i cenne przedmioty.

Ofiary nastolatków z Czechowic-Dziedzic pod Bielskiem-Białą (woj. śląskie) nie poskarżyły się policji. Dwaj mężczyźni mają 18 i 21 lat i cierpią na niepełnosprawność intelektualną. To brat starszego z nich powiadomił policję, że 21-latek został brutalnie pobity przez dwóch chłopaków, którzy wymusili od niego pieniądze.

Grozili zakopaniem w grobie

Ustalili, że 15- i 13-latek znęcali się także nad 18-latkiem. Nie ujawniają, jak to odkryli. Według policji, są dowody na dwa pobicia, dwa rozboje i dwa wymuszenia rozbójnicze.

Pobicia, rozboje, wymuszenia, kradzieże

Starszy z chłopaków wpadł w ręce policjantów jeszcze tego samego dnia, kiedy do czechowickiego komisariatu wpłynęło zgłoszenie o przestępstwie. Policjanci wytropili go w jednej z miejscowości powiatu pszczyńskiego. Drugi został zatrzymany następnego dnia, kiedy po nocnej nieobecności wrócił do domu.