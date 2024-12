Wspólny płacz w Sylwestra

"To w porządku, by być smutnym w sylwestra"

Choć Li nie kryje zadowolenia z sukcesu swojego pomysłu, ma on nadzieję, że "ci, którzy przyjdą do parku, żeby popłakać, nie będą musieli robić tego ponownie w przyszłym roku" i będą mogli cieszyć się kolejnym szczęśliwym Nowym Rokiem. Jednocześnie podkreśla on, że "to w porządku, by być smutnym w sylwestra". - Nie trzeba być szczęśliwym akurat tego konkretnego dnia - mówi.