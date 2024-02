Utwór ma trwać 639 lat. Po dwóch latach zabrzmiał właśnie nowy akord

Tłumy zebrały się w kościele w niemieckim Halberstadt, by usłyszeć pierwszą od dwóch lat zmianę akordu w utworze "As Slow as Possible" awangardowego kompozytora Johna Cage'a. Utwór jest wykonywany przez specjalne organy piszczałkowe, nieprzerwanie od 23 lat, a w założeniu ma wybrzmiewać do 2640 roku.

W poniedziałek w kościele świętego Burcharda w niemieckim mieście Halberstadt zebrały się tłumy osób chcących być świadkami zmiany akordu w utworze "As Slow as Possible" ("Najwolniej, jak to możliwe")- pierwszej od dwóch lat. Organizator wydarzenia, John Cage Orgel Kunst Projekt w opublikowanym wcześniej harmonogramie przekazał, że osoby, które "chciałyby doświadczyć zmiany akordu w bezpośrednim sąsiedztwie organów" mogą zarezerwować "bilety sponsorskie". Jak donoszą media, "niektórzy podobno rezerwowali bilety z wieloletnim wyprzedzeniem".

Najdłuższa kompozycja muzyczna świata

Akord uległ zmianie, gdy podczas poniedziałkowej uroczystości wolontariusze dodali kolejną piszczałkę do specjalnie zbudowanych mechanicznych organów piszczałkowych. Instrument, który wykorzystuje elektroniczną maszynę do wtłaczania powietrza do piszczałek, wykonuje "As Slow as Possible", utwór skomponowany przez awangardowego amerykańskiego kompozytora Johna Cage'a, od 2001 roku. W założeniu - jak sugeruje zresztą sam tytuł - ma być wykonywany najwolniej, jak to tylko możliwe. Kościół w Halberstadt przyjmuje skrajną interpretację jego tytułu. Wykonanie najdłuższej i najwolniej wykonywanej kompozycji muzycznej na świecie ma trwać łącznie 639 lat, czyli do 2640 roku.

Organy w kościele świętego Burcharda w Halberstadt. Reuters

W ciągu ostatnich 23 lat "As Slow as Possible" doczekało się 16 zmian akordów. Ostatniej - 5 lutego 2022 roku. Kolejną zmianę akordu zaplanowano na 5 sierpnia 2026 roku. Standardowa wersja fortepianowa kompozycji Cage'a trwa do 70 minut, jednak w 1985 roku kompozytor zdecydował się pominąć w zapisie nutowym szczegół dotyczący tego, jak wolno utwór powinien być wykonywany. Interpretacja organistki Diane Luchese z 2009 roku trwała 14 godzin i 56 minut. Partytura dzieła składa się z ośmiu stron.

John Cage - kim był?

John Cage był awangardowym amerykańskim kompozytorem, żyjącym w latach 1912-1992. Znany był między innymi dzięki 4' 33" - trzyczęściowemu utworowi na dowolny instrument, zbudowanemu na samych pauzach, co w praktyce oznacza, że wykonawca nie wydobywa z instrumentu żadnego dźwięku.

