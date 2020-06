Tybetańskie psy modlitewne w pytaniu z "Milionerów" za 125 tysięcy złotych

Co robiły specjalnie do tego przyuczane tybetańskie psy modlitewne? Klęcząc, patrzyły w niebo, składały przednie łapy, uruchamiały młynki z mantrami czy wyszczekiwały prośby do bóstw? Takie pytanie w "Milionerach" usłyszał pan Piotr Konieczny z Płocka. Za poprawną odpowiedź mógł otrzymać 125 tysięcy złotych.