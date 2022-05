Który turmalin zazwyczaj jest bezbarwny? Pytanie z "Milionerów" za 75 tysięcy złotych

czytaj dalej

Ukraina broni się przed rosyjską inwazją. Dziś Dowództwo Operacyjne Południe sił zbrojnych Ukrainy ostrzegło, że w północno-zachodniej części Morza Czarnego nadal istnieje groźba desantu wojsk rosyjskich. Rosja utrzymuje tam grupę okrętów. Wcześniej w ciągu dnia mołdawska telewizja informowała, że na granicy separatystycznego regionu Mołdawii, Naddniestrza, z Ukrainą doszło do wymiany ognia. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa w ciągu dnia mówiła, że rosyjskie obozy filtracyjne we wsiach w obwodzie donieckim to prawdziwe obozy koncentracyjne i są w nich sale tortur oparte na modelu wypracowanym przez Niemcy hitlerowskie. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.