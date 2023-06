Płoną hektary łąk na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na miejscu dwa dromadery i śmigłowiec

czytaj dalej

Każda kobieta w tym kraju ma prawo, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, do przerwania ciąży, czyli do aborcji. Te dwa warunki powinny być traktowane rozłącznie - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przekazał, że w sprawie 33-letniej ciężarnej Doroty, która zmarła w szpitalu w Nowym Targu, doszło do naruszenia praw pacjentki.