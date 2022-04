Dziesięciolatkowie układali kamienie na torach

czytaj dalej

O trzeciej w nocy pan Stanisław odebrał telefon. Dzwonili z karetki pogotowia, że wiozą jego syna do szpitala w Rybniku. 32-letni Krystian został poszkodowany w kopalni Pniówek. - Tam go obmyli, przebadali pobieżnie i skierowali tutaj. Rozmawiać, rozmawia, ale co dalej, dopiero się okaże - powiedział ojciec. Jego syn jest teraz w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.