Półtoraroczne dziecko wypadło z balkonu na trzecim piętrze

Do wypadku doszło w jednym z bloków mieszkalnych przy ul. Niepodległości w Lublinie. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że z balkonu mieszkania na trzecim piętrze wypadło dziecko.

Bez poważniejszych obrażeń

Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie przeszło szereg badań. - Okazało się, że obrażenia nie są poważne, to ogólne potłuczenia, otarcia naskórka. Życiu chłopca nic nie zagraża - dodała Kamola.

Kamola dodała, że wiele wskazuje na to, iż był to wypadek, niemniej jednak policjanci będą sprawdzać, czy nie doszło do przestępstwa narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.