Do tragedii doszło w Boćkach (Podlaskie). Rodzina wybierała się na lody. Kiedy ojciec podjechał przed dom, poczuł pod kołami lekkie tąpnięcie. Okazało się, że przejechał swojego 10-miesięcznego syna. Sąd skazał mężczyznę na osiem miesięcy pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci. Taki sam wyrok usłyszał dziadek - między innymi za namawianie do składania fałszywych zeznań. Obrońca obu oskarżonych skierował do sądu apelacje.

Śledczy: ojciec nie zachował należytej staranności, dziadek chciał zmylić policję

Tuż po wypadku zatrzymany został również dziadek chłopczyka. Według ustaleń śledztwa namawiał on rodziców dziecka do składania fałszywych zeznań, tworzył fałszywe dowody i zacierał ślady, by skierować śledztwo w innym kierunku. Według aktu oskarżenia namawiał ich, by mówili policji, że nieznany samochód terenowy wjechał na posesję, potrącił raczkujące dziecko, a jego kierowca odjechał, oraz by wskazali inne niż rzeczywiste miejsce tego wypadku.