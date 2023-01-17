Блащак про дислокацію німецьких "Патріотів": за кілька днів вони будуть у Польщі

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що німецькі батареї Patriot з'являться в Польщі найближчими днями. Він додав, що наразі тривають завершальні роботи щодо їх розташування. Він повідомив, що їх розмістять у Люблінському воєводстві.

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Голову Міністерства національної оборони Маріуша Блащака у вівторок в ефірі Польського радіо 24 запитали про процес розміщення німецьких протиповітряних і протиракетних систем Patriot у Польщі. Німецький Бундесвер оголосив у понеділок про початок передислокації "Патріотів" до Польщі.

- Найближчими днями, - відповів Блащак на запитання, коли німецька техніка з'явиться в Польщі. За його словами, вже ведуться останні роботи, пов'язані з розміщенням цього комплексу.

- Це буде Люблінське воєводство, - повідомив він.

За словами міністра "Патріоти" Бундесверу будуть включені до системи польського командування, і використовуватимуться за наказами оперативного командувача родів Збройних сил.

- Хочу також дуже сильно підкреслити, що вся ця справа призвела до того, що "Патріоти" також обіцяли Україні. І це наша велика перемога, тому що саме на Україну нападає Росія, в Україні гинуть люди, наприклад вчора в Дніпрі, де знесли багатоповерхівку, і саме Україна потребує такої підтримки, - додав керівник Міністерства національної оборони. За його оцінкою, саме завдяки польській ініціативі німці заявили про те, що передадуть "Патріоти" українцям.

21 грудня, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, США оголосили про передачу Україні комплексу Patriot. На початку січня Німеччина також заявила, що зробить це.

MARTIN DIVISEK/PAP/EPA

Глава Міноборони про створення нової дивізії польської армії

Відповідаючи на запитання про створення нової дивізії польської армії - 1-ї Дивізії піхоти Легіонів, про яке він оголосив останніми днями в Бялостоці, глава Міністерства національної оборони, зазначив, що нові частини які увійдуть до новоствореної дивізії, буде створено, між іншим, у Граєві, а також у Кольно, Сем’ятичах і Червоному Бору поблизу Замброва.

- Також Бялосток, Сувалки, де ми відновили протитанковий полк. У Підляському воєводстві незабаром з’являться військові частини, - сказав віце-прем’єр. Він підкреслив, що створення нової дивізії є оборонною акцією.

- У 1994 році ліквідували гарнізон у Граєві. На той час при владі була коаліція SLD/PSL, і це рішення було сприйнято багатьма як помилка. Безперечно, найважливішим є те, щоб Військо Польське було присутнє у східній частині нашої країни. Кожен клаптик польської землі треба боронити і його будуть боронити, якщо виникне загроза. Уряд ПіС відновлює гарнізони на сході, де за часів коаліції PO/PSL були ліквідовані підрозділи, особливо на сході країни, таким чином відкриваючи Польщу перед Путіним, - сказав Блащак.

Голова Міноборони також заохочував мешканців йти в армію, оскільки, на його думку, завдяки цьому Польща безпечніша, а сама служба становить вигідну пропозицію. Він також закликав брати участь у програмі "Тренуйся з армією на зимових канікулах", яка передбачає день тренувань для бажаючих навчитися користуватися зброєю чи прийомів виживання і організовую таких тренувань у військових частинах по всій країні під час зимових канікул.

Генерал Бєнєк: системи, ймовірно, будуть розгорнуті у врвзливих зонах

Те, що "Патріоти" Бундесверу будуть включені до системи польського командування, в ефірі TVN24 підкреслив колишній заступник командувача НАТО з питань трансформації генерал Мєчислав Бєнєк.

- Це система протиракетної оборони, яка бореться як з балістичними ракетами, так і з тими, що летять на низьких траєкторіях, - сказав він.

- Залежно від висоти, на якій радар їх виявляє, вона може знищити їх на відстані до ста кілометрів або безпосередньо перед ураженням цілі, - додав він.

Говорячи про ймовірне розміщення систем Patriot у Польщі, генерал зазначив, що "ймовірно, вони будуть розгорнуті у вразливих районах, які охоплюватимуть території великих міст, військових угруповань або (в районах – ред.) де дуже цінні об’єкти з оперативного погляду не тільки польських Збройних Сил, але й наших союзників".

Гість TVN24 підкреслив, що "Німеччина має великий досвід управління полем бою та протиповітряної охорони".

- Пам'ятаймо, що у них було понад 20 систем “Патріот”, вони давно експлуатують ці батареї, ми зможемо від них навчитися, як підключити її до нашої системи, як нею керувати і як нею маневрувати, - зазначив він.

- Усе це навчальна мета, але також, і перш за все - оперативна, тобто забезпечення безпеки нашого повітряного простору, – додав він.

Autor:red.

Źródło: tvn24