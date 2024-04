Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Niektórym wyborcom przysługuje prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Kto może skorzystać z takiego przejazdu i na jakich zasadach?

W wyborach samorządowych 7 kwietnia wybierzemy swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatów, sejmików województw, w Warszawie także do rad dzielnic, oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W przypadku braku rozstrzygnięcia druga tura odbędzie się 21 kwietnia. Lokale wyborcze w te dni będą czynne od godz. 7:00 do godz. 21:00. Niektóre grupy wyborców będą mogły skorzystać z bezpłatnego przejazdu do lokalu wyborczego i z powrotem.

Bezpłatny transport na wybory. Dla kogo?

Zgodnie z Kodeksem wyborczym prawo do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego przysługuje osobom z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu oraz tym, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Zapewnienie tego transportu należy do obowiązków wójta gminy, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Wyborcy, któremu stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Termin na zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu na wybory 7 kwietnia upłynął 25 marca. W przypadku głosowania w II turze wyborów, jeśli nie zgłoszono tego przed I turą, termin na zgłoszenie chęci skorzystania z bezpłatnego transportu upłynie 16 kwietnia. Zgłoszenie powinno wpłynąć do wójta (burmistrza, prezydenta) za pośrednictwem urzędu gminy - ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną. Wyborca powinien najpóźniej na trzy dni przed dniem głosowania otrzymać informację o godzinie transportu do lokalu.

Bezpłatny transport, gdy lokal wyborczy jest daleko

Oprócz wyżej wymienionej grupy wyborców, zgodnie z Kodeksem wyborczym bezpłatny transport przysługuje też wyborcom z gmin, w których w dniu wyborów nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy albo jeśli najbliższy przystanek oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego. Obowiązek zapewnienia takiego transportu mają wójtowie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Taka linia komunikacyjna musi uwzględniać wszystkie miasta, osiedla, wsie, osady itd. położone w obrębie stałego obwodu głosowania. Informacje o przystankach i godzinach odjazdów muszą zostać podane najpóźniej na 10 dni przed wyborami.

Darmowa komunikacja w miastach

Oprócz przepisów wynikających z Kodeksu, niektóre miasta na własną rękę podejmują decyzje, by - w ramach zwiększania frekwencji - w dniu wyborów dostępny transport publiczny był darmowy. Taką decyzję podjęły już m.in. Warszawa, Trójmiasto, Wrocław czy Rzeszów.

