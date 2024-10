Barack Obama wystąpił podczas wtorkowego wiecu demokratów w Detroit. Na scenie stanął tuż po Eminemie. Wchodząc na mównicę były prezydent żartobliwie nawiązał do piosenki "Lose Yourself", jednego z największych hitów rapera. I wykonał jej fragment.

Na wtorkowym wiecu Partii Demokratycznej w Detroit nie brakowało znanych gości. Wśród zaproszonych znalazł się m.in. raper Eminem. Muzyk wygłosił krótkie przemówienie, w którym zaapelował do zgromadzonych, by wzięli udział w zbliżających się wyborach prezydenckich. - Te wybory są ważniejsze niż jakiekolwiek wcześniej. Dlatego zachęcam wszystkich, by poszli głosować - powiedział raper. - Uważam, że nie powinniśmy się bać wyrażać swoich opinii, a nie sądzę, że ktokolwiek z was chciałby Ameryki, w której ludzie boją się zemsty. Prezydent Kamala Harris to dobra przyszłość dla tego kraju, przyszłość, w której wolności obywatelskie będą chronione i przestrzegane - dodał Eminem. Następnie zapowiedział następnego gościa wieczoru, Baracka Obamę.