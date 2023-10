Sześć afer z ośmiu lat rządów PiS. To jedynie wycinek

czytaj dalej

Nam wszystkim zależy nie tylko na wyniku wyborów, ale żeby nam nikt nie ukradł tej demokracji - mówił w piątek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk na spotkaniu w Chrzanowie. Ocenił, że rządzący są gotowi "do różnych złych rzeczy". Podkreślał też, że to, iż tak wiele osób zdecydowało się uczestniczyć w akcji Obywatelskiej Kontroli Wyborów, "to jest krzyk za demokracją". - To jest krzyk przeciwko władzy, która tę demokrację chciała w Polsce pogrzebać - dodał.