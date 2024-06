Makłowicz, Torbicka, Raczek, Waglewski i Linette z ważnym apelem do Polaków

Znani Polacy zachęcają do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce odbędą się już w najbliższą niedzielę. Grażyna Torbicka przekonuje, że "Europa jest naszym wspólnym domem", a Robert Makłowicz, że należy głosować, by kształtować Europę "wedle naszego uznania". "Bycie poza Unią w dzisiejszych czasach to jest w zasadzie skazanie się na niebyt" - podkreśla z kolei Wojciech Waglewski.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca. Tego dnia wybierzemy 53 europosłów, którzy wejdą w skład nowo wyłonionego, 720-osobowego europarlamentu. Biuro PE w Polsce opublikowało kilka filmików, w których znane osoby zachęcają do oddania głosu w tych wyborach.

Gwiazdy apelują o głosowanie w eurowyborach

Dziennikarka Grażyna Torbicka podkreśla, że "Europa jest naszym wspólnym domem i jednocześnie Unia Europejska jest połączeniem narodów o różnych interesach kulturowych, społecznych, obyczajowych i biznesowych". - Aby nasz interes był dobrze reprezentowany w Unii Europejskiej, warto wykorzystać swój głos w wyborach do europarlamentu. Ja na pewno to zrobię - zapewniła.

- To, co wokół nas, w najbliższej okolicy, to nasza mała ojczyzna. O niej decydujemy w wyborach samorządowych. Naszą ojczyzną jest nasz kraj. O nim decydujemy w wyborach do parlamentu krajowego - mówi z kolei Robert Makłowicz. - Ale naszą ojczyzną jest również Europa, Unia Europejska. O jej losach decydujemy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zatem głosujmy, by kształtować wedle naszego uznania Europę, głosujmy, wykorzystajmy nasz głos - zaapelował.

Również gitarzysta i kompozytor Wojciech Waglewski zachęca, by zagłosować w eurowyborach. - Należy iść i głosować w owych wyborach, ponieważ chcemy być w tej Unii, gdyż bez tej Unii będziemy poza Unią, a bycie poza Unią w dzisiejszych czasach to jest w zasadzie skazanie się na niebyt - podkreśla muzyk.

- Tutaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu czuje się, jaka to jest siła w Unii Europejskiej i jak to jest ważne, żebyśmy my tu mieli swoją reprezentację. Dlatego wykorzystaj swój głos podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca - zachęca dziennikarz i krytyk filmowy Tomasz Raczek.

Również tenisistka Magda Linette apeluje, by iść na wybory. - Jesteśmy w pięknym Strasburgu, a za mną widzicie budynek Parlamentu Europejskiego. Proszę, 9 czerwca wykorzystajcie swój głos - apeluje.

