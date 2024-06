Chcesz głosować poza miejscem zamieszkania? Ostatnie chwile na dopełnienie formalności  

Tylko do czwartku 6 czerwca można składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, umożliwiające oddanie głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dowolnie wybranym lokalu wyborczym. Tego samego dnia upływa termin wnioskowania o jednorazową zmianę miejsca głosowania.

Wybory do europarlamentu już w najbliższą niedzielę - 9 czerwca. Standardowo polscy wyborcy będą mogli wziąć w nich udział w miejscu, w którym są zameldowani na pobyt stały. Tam z automatu zostaną dopisani do spisu wyborców. Co jednak, gdy w dniu wyborów planują wyjazd bądź na co dzień mieszkają w innym miejscu? Wówczas mogą skorzystać z jednej z dwóch możliwości zmiany miejsca głosowania. Czasu na dopełnienie związanych z trym formalności pozostało jednak niewiele.

Wybory do europarlamentu. Zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane do 6 czerwca

Pierwszą opcją umożliwiającą wzięcie udziału w wyborach poza stałym miejscem zamieszkania jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. To pozwala na oddanie głosu w dowolnie wybranym lokalu wyborczym w kraju, za granicą czy na polskim statku morskim. Wnioski o wydanie zaświadczenia przyjmowane będą do czwartku 6 czerwca. Można je składać w urzędach gmin oraz konsulatach.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania nie ma ujednoliconego wzoru. W wielu urzędach znaleźć można jednak jego opracowane przez urzędników wersje. W przypadku gdy nie będą one dostępne, należy pamiętać, by we wniosku zawrzeć informacje o swoim imieniu, nazwisku i numerze PESEL oraz wyborach, w związku z którymi się go składa. Dokument trzeba opatrzyć też własnoręcznym podpisem.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są od ręki. Cała procedura zajmuje kilka minut i jest bezpłatna. Należy jednak pamiętać, że raz otrzymanego zaświadczenia nie można zgubić. Jego wydanie wiąże się bowiem z wykreśleniem z dotychczasowego spisu wyborców. Po pobraniu zaświadczenia wzięcie udziału w wyborach bez jego okazania nie jest więc możliwe. Duplikaty czy odpisy zaświadczenia nie są wystawiane.

Wybory do europarlamentu. Ostatni dzień na złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania

6 czerwca upływa też termin składania wniosków o jednorazową zmianę miejsca głosowania. Zmiana ta dokonywana jest wyłącznie na czas nadchodzących wyborów. Wnioski w jej sprawie można składać zarówno osobiście, jak i przez internet. W pierwszym wypadku należy udać się do urzędu miasta lub gminy, w którym planuje się przebywać w dniu wyborów z dokumentem tożsamości i wypełnionym wnioskiem. Jego wzór dostępny jest tutaj.

By wnioskować o jednorazową zmianę miejsca głosowania przez internet należy z kolei wejść na odpowiednią podstronę serwisu gov.pl i kliknąć w "złóż wniosek". Nastąpi wówczas automatyczne przekierowanie do witryny e-puap. Tam trzeba się zalogować do swojego konta. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Po zalogowaniu się należy uzupełnić informacje na temat adresu, pod którym będzie się przebywać w dniu wyborów, oraz wypełnić pozostałe pola wniosku. Na koniec całość trzeba opatrzyć podpisem elektronicznym.

Autorka/Autor:jdw//am

Źródło: tvn24.pl