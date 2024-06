Mentzen: wyborcy się nam odwdzięczyli, to jest największy sukces w historii naszego środowiska

Konfederacja według badania exit poll pracowni Ipsos zdobyła w wyborach do europarlamentu 11,9 procent głosów. Ten wynik "to jest największy sukces w historii naszego środowiska" - mówił podczas wieczoru wyborczego Konfederacji Sławomir Mentzen.

Wyniki sondażowe exit poll pracowni Ipsos pokazują, że najwięcej głosów - 38,2 procent - zdobyła Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 33,9 procent głosów, Konfederacja - 11,9 procent, Trzecia Droga - 8,2 procent, Lewica - 6,6 procent. Frekwencja wyniosła 39,7 procent. To pierwsze od 10 lat zwycięstwo ugrupowania Donalda Tuska.

Mentzen: możemy być z siebie naprawdę zadowoleni

Jak dodał, "ten wynik, który właśnie zobaczyliśmy, to dopiero exit poll, więc jeszcze wiadomo, że może się zmienić, ale nie oszukujmy się, to jest największy sukces w historii naszego środowiska". - Po wynikach spływających z całej Europy widzimy, że Europa powoli się budzi, że Europejczycy wreszcie zdają sobie sprawę z tego, co tak naprawdę dzieje się w Brukseli - ocenił.