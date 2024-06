Jaki dokument na wybory? Czy wystarczy mObywatel?

By oddać głos w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielowi komisji wyborczej trzeba okazać dokument ze zdjęciem. Czy musi to być dowód osobisty? I czy może go zastąpić aplikacja mObywatel?

Wybory do europarlamentu w Polsce zostaną przeprowadzone w niedzielę 9 czerwca. Lokale będą otwarte od godziny 7:00 do godz. 21:00. Każdy, kto ukończył 18. rok życia i posiada prawo wyborcze, będzie mógł wziąć w nich udział. Przed pobraniem karty trzeba jednak potwierdzić swoją tożsamość. Tego można zaś dokonać za pomocą dokumentu ze zdjęciem pozwalającego na identyfikację wyborcy: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy czy legitymacji studenckiej. Ale nie tylko.

Wybory do europarlamentu 2024. Głosowanie z aplikacją mObywatel

Do potwierdzenia tożsamości w lokalu wyborczym posłużyć może także aplikacja mObywatel. "Masz tam swój #mDowód, który pokażesz komisji zamiast dowodu osobistego" - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. "Ważne wybory mogą być łatwiejsze!" - przekonuje.

Jak dodaje resort, aplikację mObywatel można też wykorzystać do sprawdzenia adresu lokalu wyborczego, do którego zostało się przypisanym. Jak to zrobić? Wystarczy zalogować się do aplikacji swoim loginem i hasłem, a następnie przejść do zakładki "wybory". Tam można znaleźć informacje o ważności swoich praw wyborczych, obwodzie głosowania, do którego jest się przypisanym na stałe, oraz miejscu głosowania w najbliższych wyborach.

Dane te sprawdzić można też w przeglądarce, po wejściu do serwisu mObywatel.gov.pl. By to zrobić, po zalogowaniu się - za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, certyfikatu kwalifikowanego, bankowości elektronicznej czy aplikacji mobilnej mObywatel - należy wejść w zakładkę "Twoje dane", a następnie wybrać opcję "Centralny Rejestr Wyborców".

