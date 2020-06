Uderzył w auto strażników granicznych. W swoim miał cztery kilogramy metamfetaminy

SG chciała zatrzymać czarne sportowe audi do kontroli. Funkcjonariusze dawali kierowcy sygnały do zatrzymania się. Ten postanowił spróbować ucieczki.

- Kierowca, widząc funkcjonariuszy, znacznie przyśpieszył. Uciekając, doprowadził do kolizji i uszkodzenia pojazdu straży granicznej. Audi się obróciło i zatrzymało. Kierowca oraz pasażer wyskoczyli z auta i zaczęli uciekać - informuje rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak.

Cztery kilogramy narkotyków

Kierowca został zatrzymany przy ustawionej niedaleko blokadzie. Pasażer wbiegł do pobliskiego lasu.

- Podążający za nim w pościgu funkcjonariusz wyjął broń i oddał strzały ostrzegawcze. To podziałało. Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony - dodaje Konieczniak.

37-latek i 43-latek usłyszeli zarzuty handlu narkotykami, za co grozi im do 12 lat więzienia. Obaj zostali tymczasowo aresztowani. Dodatkowo kierowca audi za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem. Usłyszał też zarzut niezatrzymania się do kontroli.