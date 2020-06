"Stracił panowanie nad autem, przebił barierki i spadł z mostu"

Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe w Nysie (województwo opolskie). Kierowca bmw stracił panowanie nad pojazdem, przebił barierki i spadł z mostu. Po wszystkim on i pasażerka wyszli z auta o własnych siłach. Zdjęcia pokazujące to, co się stało dostaliśmy na Kontakt24.