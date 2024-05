Woda skażona bakterią. Nie wolno jej pić

Groźna bakteria w wodociągach w Lewinie Kłodzkim

"Woda z kranu nie może być spożywana, nawet po przegotowaniu, ani używana do przygotowania posiłków. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. utrzymania bieżącej czystości oraz spłukiwania WC" - czytamy w komunikacie Joanny Klimek-Szymanowicz wójta gminy Lewin Kłodzki.