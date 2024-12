Ponad siedem milionów złotych strat po pożarze hali. Prokuratura rozpoczyna śledztwo

czytaj dalej

W Namysłowie ratownicy medyczni ratowali mężczyznę w stanie głębokiej hipotermii. Jego ciało miało temperaturę zaledwie 19,9 stopnia Celsjusza. Pacjenta śmigłowcem LPR przetransportowano do szpitala, gdzie został podłączony do ECMO. Nie udało się go uratować.