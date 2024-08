Raport z kontroli trafił do kuratorki

Jak dodaje kuratorium, kiedy mama pozostawionej w przedszkolu dziewczynki napisała do wychowawców z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na dziecko, ponieważ bało się ono wody, po kilkudziesięciu minutach otrzymała odpowiedź uspokajającą, że dziewczynka zostanie zaopiekowana i nie ma powodów do obaw. Dopiero o 16 opiekunki zorientowały się, że dziecka z nimi nie ma i wtedy zadzwoniły do żłobka, by ktoś poszedł się nim zaopiekować.