"Proszę pana, proszę zgasić samochód". Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy

Foto: Damian Sawczak Video: Policja w Rybniku

Obywatelskie zatrzymanie w Rybniku

. Dziecko wręczyło kilkaset złotych mężczyźnie. "mama kazała pomagać potrzebującym". Policja szuka dziewczynki. policjanci ustalają tożsamość dziewczynki, której wiek określono na ok. 11 – lat, która 1. lipca podjechała na rowerze do przypadkowego mężczyzny i mówiąc, że "mama kazała pomagać potrzebującym" wręczyła mu plik banknotów, po czym odjechała. Zdziwiony tą sytuacją mężczyzna oczekiwał w miejscu spotkania z dzieckiem na kogoś dorosłego, jednak nikt się nie pojawił więc o sprawie powiadomił policjantów i przyniósł pieniądze do komendy policji.

