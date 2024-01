WOŚP 2024. Konferencja Jerzego Owsiaka. "Zaczęło się kujawiakiem, a skończyło mocno rockandrollowo"

Mieliśmy spotkanie z szefami służb mundurowych i możemy powiedzieć, że na tę godzinę Finał przebiega bardzo spokojnie, bardzo radośnie, bardzo miło - powiedział prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Jerzy Owsiak podczas wieczornej konferencji prasowej WOŚP.

Trwa 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zgodnie z celem tegorocznej zbiórki "Płuca po pandemii" środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu "do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych". Finałowi towarzyszy hasło "Tu wszystko gra OK!".

Konferencja Jurka Owsiaka

Na konferencji po godzinie 21 Jurek Owsiak podał najnowszą kwotę zebraną przez WOŚP - 119 325 628 złotych.

- Do tej pory jest spokojnie, mieliśmy spotkanie z szefami służb mundurowych i możemy powiedzieć, że na tę godzinę Finał w Polsce przebiega bardzo spokojnie, bardzo radośnie, bardzo miło - powiedział. - Warszawa, która zmieniła miejsce po raz pierwszy na zupełnie inne, czyli Błonia PGE Narodowego, chyba się z tym miejscem ożeni, bo jest niezwykle wygodne, wygodny dojazd, wygodny pobyt, wygodny wyjazd - dodał Owsiak.

Mówił też o Światełku do Nieba, które "mogło się podobać". - To wszystko miało radość w sobie tworzenia, radość przedstawienia, zadarcia głowy do góry, mnóstwo płomieni, trochę Rammstein, piękna muzyka - bardzo różna, bo zaczęło się kujawiakiem, a skończyło gitarowo, mocno rock'n'rollowo - powiedział.

- Światełka były w całej Polsce, bardzo pomysłowe, wszędzie się coś działo i za to bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo mocno wszystkim organizatorom, którzy tworzą sztaby - mówił.

"Ten dzień jest zapowiedzią tego, co robimy później przez cały rok"

Poprzednia konferencja Owsiaka miała miejsce około godziny 14.30. - Puszka, ten bardzo ważny element naszej zbiórki, będzie jeszcze troszeczkę czekać. Te puszki teraz pracują bardzo mocno, chociaż w paru miejscach świata, jak w Australii, zakończyły już swoje granie, tam już jest wielkie liczenie. Te meldunki będziemy także zbierali od naszych sztabów, które grają na całym świecie - powiedział Owsiak.

Poinformował o niecodziennej sytuacji, która miała miejsce w Krakowie, gdzie jednorazowo wrzucono do puszki 100 tysięcy złotych. - Robiliśmy sytuację, jak to wygląda. Ale to się stało - przekonywał.

Owsiak podkreślił, że "od samego początku Orkiestra opiera się na medialności, na kamerach, na mikrofonach radiowych, na tym, co możemy zobaczyć, co możemy opowiedzieć". - Ten rok jest rokiem wyjątkowym. Nasz główny nadawca, czyli TVN, TVN24, TTV, Player, podzielił się sygnałem, kiedy otwieraliśmy o godzinie 8.25 32. Finał - powiedział. Dodał, że w tym roku z Orkiestrą gra także Telewizja Publiczna. - To jest niesamowita tuba, aby opowiadać Polakom, co robimy i co się dzieje, nie tylko tego dnia, bo ten dzień jest zapowiedzią tego, co robimy później przez cały rok - podkreślił.

"Jest bezpiecznie, jest spokojnie"

Owsiak poinformował, że członkowie działu medycznego WOŚP rozmawiali z gośćmi i ekspertami o tym, co do tej pory udało się zrobić. - Głównie mówimy o sepsie, która była tematem ubiegłorocznego Finału. I wtedy mówiliśmy, że chcemy pogonić to zło, chcemy wygrać z sepsą. Myślę, że po tych spotkaniach, później potwierdzicie, wygraliśmy z sepsą, my jako Fundacja - powiedział prezes WOŚP.

- Kupiliśmy urządzenia, które już pracują w laboratoriach biologicznych w całej Polsce, a dzisiaj także w tym studio będziemy witali i będziemy rozmawiali z politykami. To jest niezwykle ważne, to jest istotne, to jest część naszej pracy - podkreślił Owsiak.

Zapowiedział, że w studiu WOŚP pojawi się ministra zdrowia Izabela Leszczyna i ministra edukacji Barbarę Nowacką. Dodał, że wcześniej obecne były służby mundurowe. - Gościliśmy między innymi komendanta straży pożarnej, komendanta policji. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, rozmawialiśmy o straży miejskiej, tej warszawskiej, ale także rozmawialiśmy o tych strażach miejskich, które pracują w wielu, wielu miastach i miasteczkach w całej Polsce - przekazał Owsiak.

- Te wiadomości mówią o tym, że jest bardzo bezpiecznie - zapewnił.

Owsiak oświadczył, że "120 tysięcy wolontariuszy robi super robotę". - Jest bezpiecznie, jest spokojnie. Łączymy się z dwoma biegunami kuli ziemskiej, które grają z nami - dodał.

