30. Finał WOŚP. Jerzy Owsiak: kto chce, niech z nami gra, kto nie chce, niech nie przeszkadza

Owsiak: nie zmieniło się to, że Polacy chcą grać, chcą być z nami

- Jeśli jest dobry trener, który ma drużynę, która chce razem z nim pracować i słucha go, a także słuchają siebie nawzajem, jeżeli my słuchamy tego, co mówią wolontariusze, wolontariusze słuchają tego, co my robimy, jeżeli mamy zaufanie poprzez nasze działanie, rozliczanie, pokazywanie tego, co my kupiliśmy, co zrobiliśmy, bo to jest dotykalne, to w tym momencie to wraca do nas – powiedział Owsiak mówiąc o tym, co się przyczyniło do tego, że WOŚP zagrała już po raz 30.