Dym wydobywał się już przez okno, niczego nieświadomy mężczyzna spał

Do strażników miejskich z V Oddziału Terenowego, którzy kontrolowali podwórka w rejonie Sadów Żoliborskich podszedł zaniepokojony mężczyzna i wskazał na jedno z okien. Z mieszkania na pierwszym piętrze wydobywał się dym. Poszli do tego lokalu.

"Mimo pukania i nawoływania nikt nie otwierał drzwi. Wezwali straż pożarną i dalej szukali możliwości dostania się do środka. W chwili, gdy szykowali się już do wejścia przez uchylone okno, usłyszeli krzyk zbliżającej się kobiety. Była to właścicielka mieszkania, która poinformowała, że wewnątrz lokalu jest jej mąż" – opisują w komunikacie stołeczni strażnicy miejscy.