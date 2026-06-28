Śmigłowce nad Warszawą, komunikat wojska
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że w rejonie ulicy Kasprzaka na Woli w Warszawie miała miejsce akcja z udziałem śmigłowców Black Hawk. Można je było zobaczyć też w innych miejscach. Komunikat w tej sprawie wydało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.
"Informujemy, że na terenie Warszawy i okolic odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez Wojska Specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi. Są to cykliczne ćwiczenia, w ramach których wykorzystywane są śmigłowce" - podano.
Podczas szkolenia "żołnierze poruszają się pojazdami służbowymi, w umundurowaniu polowym i ubiorze cywilnym, wraz z bronią".
"Dziękujemy za właściwą postawę obywatelską i wyrozumiałość" - dodano w komunikacie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
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