Wola Śmigłowce nad Warszawą, komunikat wojska Oprac. Alicja Glinianowicz |

Black Hawk nad Warszawą (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Kontakt24

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Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że w rejonie ulicy Kasprzaka na Woli w Warszawie miała miejsce akcja z udziałem śmigłowców Black Hawk. Można je było zobaczyć też w innych miejscach. Komunikat w tej sprawie wydało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Informujemy, że na terenie Warszawy i okolic odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez Wojska Specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi. Są to cykliczne ćwiczenia, w ramach których wykorzystywane są śmigłowce" - podano.

Podczas szkolenia "żołnierze poruszają się pojazdami służbowymi, w umundurowaniu polowym i ubiorze cywilnym, wraz z bronią".

"Dziękujemy za właściwą postawę obywatelską i wyrozumiałość" - dodano w komunikacie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

KOMUNIKAT



Informujemy, że na terenie Warszawy i okolic odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez Wojska Specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi. Są to cykliczne ćwiczenia, w ramach których wykorzystywane są śmigłowce.



Podczas szkolenia żołnierze poruszają… pic.twitter.com/Reaoujpbkr — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) June 28, 2026 Rozwiń

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Ćwiczenia ratowników i śmigłowce nad Warszawą Źródło: TVN24

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