Wola Pochwalała terroryzm, deklarowała przygotowanie zamachu. Ma 15 lat Oprac. Dariusz Gałązka |

Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w internecie? Eksperci radzą Źródło wideo: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Policjanci z wolskiej komendy uzyskali informację o 15-letniej uczennicy jednego z warszawskich liceów, która na platformie internetowej publikowała niebezpieczne treści. Nastolatka miała deklarować przygotowanie zamachu, a także publicznie pochwalać przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

- Publikowane materiały wzbudziły uzasadnione poczucie zagrożenia wśród uczniów i nauczycieli. Policjanci zareagowali na te sygnały, przesłuchali świadków, szczegółowo przeanalizowali te materiały i przeprowadzili oględziny - poinformowała podinsp. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

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Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 15-latce zarzutów dotyczących łącznie pięciu czynów karalnych. Po zakończeniu czynności nastolatka została przekazana pod opiekę opiekuna prawnego. O jej dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.

Funkcjonariusze zwracają uwagę na konsekwencje publikowania w internecie niebezpiecznych treści. - Treści uznawane za niewinny żart mogą wywołać realny niepokój i prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych - zaznaczyła podinsp. Sulowska.

Policja apeluje również do rodziców, by interesowali się aktywnością swoich dzieci w mediach społecznościowych.