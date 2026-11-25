Pochwalała terroryzm, deklarowała przygotowanie zamachu. Ma 15 lat
Policjanci z wolskiej komendy uzyskali informację o 15-letniej uczennicy jednego z warszawskich liceów, która na platformie internetowej publikowała niebezpieczne treści. Nastolatka miała deklarować przygotowanie zamachu, a także publicznie pochwalać przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
- Publikowane materiały wzbudziły uzasadnione poczucie zagrożenia wśród uczniów i nauczycieli. Policjanci zareagowali na te sygnały, przesłuchali świadków, szczegółowo przeanalizowali te materiały i przeprowadzili oględziny - poinformowała podinsp. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
Sprawa trafi do sądu rodzinnego
Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 15-latce zarzutów dotyczących łącznie pięciu czynów karalnych. Po zakończeniu czynności nastolatka została przekazana pod opiekę opiekuna prawnego. O jej dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.
Funkcjonariusze zwracają uwagę na konsekwencje publikowania w internecie niebezpiecznych treści. - Treści uznawane za niewinny żart mogą wywołać realny niepokój i prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych - zaznaczyła podinsp. Sulowska.
Policja apeluje również do rodziców, by interesowali się aktywnością swoich dzieci w mediach społecznościowych.