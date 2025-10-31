Logo TVN Warszawa
Warszawa
Wola

Reklama wielka jak dom. Burmistrz domaga się rozwiązania umowy

Ogromny stelaż na reklamę
Ogromny stelaż na reklamę
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Na warszawskim Muranowie na działce należącej do miasta pojawiła się ogromna konstrukcja reklamowa. Obok wyrosła kolejna. Według burmistrza Woli dzierżawca terenu nie miał wymaganych pozwoleń. "Wystąpiliśmy o niezwłoczne rozwiązanie umowy dzierżawy, ze skutkiem natychmiastowym" - przekazał urzędnik.

Mowa o działce zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Anielewicza, tuż przy klubokawiarni Jaś i Małgosia na Muranowie. Na trawniku stanął ogromnych rozmiarów stelaż reklamowy. Wielkością porównać go można tylko do konstrukcji, którą na początku roku wybudowano w narożniku Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Ale obiekt muranowski jest wyższy.

Gigantyczna reklama...

Teren, na którym pojawił się reklamowy gigant, należy do miasta, ale został wydzierżawiony prywatnemu podmiotowi w 2002 roku na 30 lat. Według założeń umowy, dzierżawca w miejscu tym miał postawić inwestycję mieszkalną i handlowo-usługową. Tak się jednak nie stało. Działka latami stała niezagospodarowana.

W ostatnich dniach na terenie dzierżawionym od miasta pojawili się pracownicy. Postawili tam monstrualnych rozmiarów metalowy stelaż reklamowy, dociążony betonowymi blokami.

Ogromny stelaż na reklamę
Ogromny stelaż na reklamę
Ogromny stelaż na reklamę
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Ogromny stelaż na reklamę
Ogromny stelaż na reklamę
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Ogromny stelaż na reklamę
Ogromny stelaż na reklamę
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Ogromny stelaż na reklamę
Ogromny stelaż na reklamę
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Jak poinformował na Facebooku burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, zgodnie z umową "dzierżawca nie może udostępniać terenu osobom trzecim bez zgody miasta oraz ma utrzymywać teren w należytym porządku".

Pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola zjawili się na miejscu i wykonali wizję lokalną. Zdaniem urzędników Wydziału Regulacji Nieruchomości mogły zostać złamane zapisy zawartej umowy dotyczącej dzierżawy.

- Nasi pracownicy potwierdzili montaż tablicy. Na pewno teren, który został wydzierżawiony dzierżawcy nie jest do tego przeznaczony - powiedział tvnwarszawa.pl Marcin Jakubik, rzecznik Woli. - Kluczową kwestią jest to, że jakiekolwiek zmiany przeznaczenia tego miejsca muszą być ustalane z właścicielem gruntu, czyli Skarbem Państwa, a w tym przypadku Miastem Stołecznym Warszawa - dodał.

...a obok kolejna

Na tym nie koniec "reklamowych atrakcji". W trakcie wizji lokalnej urzędnikom objawiła się druga wielka konstrukcja, już bardziej klasyczna - metalowa noga z prostokątną tablicą pod billboard. Jakubik zapewnił nas, że ustawiono go na tej samej działce wzdłuż Anielewicza, dzierżawionej od ratusza.

- Stawiając kolejne nielegalne tablice, dzierżawca idzie na rekord - skomentował rzecznik, który nie miał wątpliwości, że przepisy zostały złamane. - To daje podstawę do zakończenia tej umowy w trybie natychmiastowym, natomiast to nie my możemy taką decyzję podjąć tylko Biuro Mienia - wskazał.

Gigantyczna samowola reklamowa na Muranowie
Obok staną drugi wielki billboard
Obok staną drugi wielki billboard
Źródło: Urząd Dzielnicy Wola
Obok staną drugi wielki billboard
Obok staną drugi wielki billboard
Źródło: Urząd Dzielnicy Wola
Obok staną drugi wielki billboard
Obok staną drugi wielki billboard
Źródło: Urząd Dzielnicy Wola
Obok staną drugi wielki billboard
Obok staną drugi wielki billboard
Źródło: Urząd Dzielnicy Wola

Chcą rozwiązania umowy

"Zwróciliśmy się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Miasto Stołeczne Warszawa z prośbą o rozwiązanie tej umowy w trybie natychmiastowym" - potwierdził Krzysztof Strzałkowski.

Zawiadomienie w tej sprawie skierowane zostało także do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego. "W przypadku braku reakcji na wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym Miasto Stołeczne Warszawa obciąży dzierżawcę kosztami usunięcia samowoli budowlanej" - dodał burmistrz Woli.

W piątek po południu nie udało nam się skontaktować z PINB. "Gazecie Stołecznej" udało się dotrzeć do przedstawiciela stowarzyszenia dzierżawiącego działkę, ale odmówił komentarza.

Walka z wiatrakami

Batem na nielegalną reklamę miała być uchwala krajobrazowa, a konkretnie zapisane w niej wysokie kary, które mogłoby nakładać miasto. Ale Warszawa wciąż nie doczekała się takiego dokumentu.

Walka z reklamiarzami na podstawie prawa administracyjnego i budowlanego jest długotrwała, skomplikowana i nieefektywna. Nielegalne nośniki potrafią być eksploatowane i dochodowe dla właściciela długimi latami. A nawet jeśli uda się doprowadzić do usunięcia konstrukcji, w jej miejscu ustawiana jest nowa. Wtedy cała żmudna procedura musi ruszyć od nowa.

Reklama gigant w centrum Warszawy. Ratusz: niezgodna z prawem. Właściciel: w pełni legalna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Reklama gigant w centrum Warszawy. Ratusz: niezgodna z prawem. Właściciel: w pełni legalna

Śródmieście

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

