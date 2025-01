21-latek został zatrzymany Źródło: KRP IV Warszawa

Policjanci interweniowali w związku z awanturą domową. Ustalili, że syn groził ojcu, żądał od niego pieniędzy i uderzył metalową rurką. By uniknąć zatrzymania zabarykadował się w samochodzie. 21-latek trafił do celi i usłyszał zarzuty.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu po godzinie 15. Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie o awanturze pomiędzy ojcem i synem.

Zjawili się we wskazanym miejscu i ustalili okoliczności zdarzenia. "Ze wstępnych informacji wynikało, że sprawca zażądał od pokrzywdzonego pieniędzy, groził mu nożem i uderzył metalową rurką, następnie oblał jego samochód łatwopalną substancją. W końcu, aby uniknąć zatrzymania, zabarykadował się w swoim aucie" - opisała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Policjanci wezwali mężczyznę do wyłączenia silnika i opuszczenia pojazdu. Gdy 21-latek nie stosował się do poleceń, wyciągnęli go ze środka. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Usłyszał zarzuty

Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez śledczych 21-latek usłyszał zarzut usiłowania rozboju przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów oraz kierowania gróźb karalnych.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata. Czynności w sprawie postępowania nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola.

