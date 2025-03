Rekordowa liczba pasażerów na polskich lotniskach Źródło: TVN24

Strażnicy graniczni z warszawskiego Lotniska Chopina interweniowali wobec trzech kłopotliwych pasażerów odlatujących do Hiszpanii. Na pokładzie samolotu mężczyźni palili e-papierosy.

Do interwencji wobec trzech mężczyzn doszło w ostatni piątek przed planowanym startem samolotu do Alicante. Podróżni, którzy zakłócali porządek to Polacy w wieku 32, 33 i 34 lat.

"Cała trójka, według oświadczenia personelu pokładowego, nie stosowała się do poleceń załogi paląc e-papierosy. Następstwem tego było wycofanie ich z rejsu przez kapitana statku oraz wezwanie na miejsce funkcjonariuszy Straży Granicznej. Po przybyciu, mundurowi wyprowadzili kłopotliwych pasażerów, przewożąc ich do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej, gdzie każdy z nich został ukarany mandatem karnym" - poinformowała major Dagmara Bielec, rzecznik prasowy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Mężczyźni przyjęli mandaty, nie wnosili zastrzeżeń co do ich wysokości oraz zasadności.

Jak przypomina straż graniczna, na pokładach samolotów, jak i na lotniskach obowiązują rygorystyczne zasady mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu podróży wszystkim pasażerom. "Dlatego przypominamy, że wszelkie zachowania zakłócające porządek w tych miejscach mogą prowadzić do interwencji służb, nałożenia kar finansowych oraz tak jak w tym przypadku – wycofaniem z rejsu" - ostrzega.