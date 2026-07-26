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Włochy

Kilka aut zderzyło się na S2. Trasa zablokowana

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Wypadek na S2 (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na S2 (zdj. ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Warmińsko-Mazurska Policja
Na trasie S2 w Warszawie zderzyły się trzy auta osobowe i ciężarówka. Drogowcy informują o jednej osobie rannej. Droga w stronę Ursynowa/Wawra jest zablokowana.

O utrudnieniach poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Występują one na odcinku Aleja Krakowska - węzeł Lotnisko.

"Doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego z 3 pojazdami osobowymi, jedna osoba została ranna" - przekazała w komunikacie GDDKiA. Na filmie z miejsca zdarzenia widać śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Raunkowego.

Ale stołeczna policja nie potwierdza osoby rannej. - Nikomu nic się nie stało. Faktycznie, na miejscu był śmigłowiec LPR, bo w zgłoszeniu była informacja o dziecku. Na miejscu okazało się, że nikt nie potrzebuje hospitalizacji. Mówimy zatem o kolizji - usłyszeliśmy w Komendzie Stołecznej Policji.

"Zablokowane zostały dwa pasy ruchu w kierunku Terespolu, ruch odbywa się jednym pasem" - ostrzegła dyrekcja, która szacuje, że utrudnienia potrwają co najmniej do godziny 19.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w Warszawie
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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