Włochy Kilka aut zderzyło się na S2. Trasa zablokowana Oprac. Piotr Bakalarski |

Wypadek na S2 (zdj. ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Warmińsko-Mazurska Policja

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O utrudnieniach poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Występują one na odcinku Aleja Krakowska - węzeł Lotnisko.

"Doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego z 3 pojazdami osobowymi, jedna osoba została ranna" - przekazała w komunikacie GDDKiA. Na filmie z miejsca zdarzenia widać śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Raunkowego.

Ale stołeczna policja nie potwierdza osoby rannej. - Nikomu nic się nie stało. Faktycznie, na miejscu był śmigłowiec LPR, bo w zgłoszeniu była informacja o dziecku. Na miejscu okazało się, że nikt nie potrzebuje hospitalizacji. Mówimy zatem o kolizji - usłyszeliśmy w Komendzie Stołecznej Policji.

"Zablokowane zostały dwa pasy ruchu w kierunku Terespolu, ruch odbywa się jednym pasem" - ostrzegła dyrekcja, która szacuje, że utrudnienia potrwają co najmniej do godziny 19.