Wilanów Nastolatek na hulajnodze, matka z mandatem Oprac. Alicja Glinianowicz |

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją ustawy w sprawie hulajnóg i rowerów elektrycznych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do kontroli doszło w czasie działań nakierowanych na nieletnich użytkowników hulajnóg. Po zatrzymaniu chłopaka, wezwano jego matkę.

Dziecko bez uprawnień na hulajnodze, matka ukarana mandatem Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

"Była świadoma, że syn nie ma uprawnień"

"W trakcie interwencji ustalono, że kobieta miała pełną świadomość, że jej syn nie posiada uprawnień do kierowania takim pojazdem. Mimo to pozwoliła mu z niego korzystać. Nie był to zatem przypadek ani niewiedza, lecz świadoma decyzja osoby dorosłej, która powinna przewidywać możliwe konsekwencje swojego postępowania" - poinformowała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Nastolatek został przekazany pod opiekę matki. Kobieta za dopuszczenie dziecka do jazdy bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, została ukarana mandatem w wysokości tysiąca złotych.

Policjanci zatrzymali również urządzenie, ponieważ jego osiągi, wymiary i masa znacznie przekraczały parametry przewidziane dla hulajnogi elektrycznej.

Zanim pozwolisz, sprawdź parametry

Służby przypomniały, że "pojazd elektryczny rozwijający znaczną prędkość nie jest zabawką, a zgoda rodzica nie zastępuje wymaganych uprawnień i nie legalizuje jazdy". Świadome przekazanie takiego urządzenia dziecku może być niebezpieczne.

"Zanim rodzice kupią lub udostępnią dziecku hulajnogę albo inny pojazd elektryczny, powinni sprawdzić jego parametry techniczne, obowiązujące przepisy oraz wymagane uprawnienia. Chwila lekkomyślności może zakończyć się nie tylko mandatem, lecz przede wszystkim tragedią, której nie da się cofnąć" - przypomniała policjantka.

Zasady poruszania się hulajnogami

Zasady poruszania się na hulajnogach elektrycznych:

- dopuszczalna prędkość z jaką możemy poruszać się na hulajnodze elektrycznej to 20 km/h, prędkość należy dostosować do warunków na drodze;

- osoby pomiędzy 10. a 18. rokiem życia muszą posiadać uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną - kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 bądź T;

- zakaz korzystania z hulajnogi elektrycznej na drodze dotyczy dzieci do 10. roku życia, wyjątek występuje w strefie zamieszkania, gdy dziecko znajduje się pod opieką osoby dorosłej;

- jadąc hulajnogą elektryczną należy korzystać z drogi dla rowerów, bądź pasa ruchu dla rowerów, w przypadku ich braku korzystamy z jezdni - tylko, gdy ruch na niej odbywa się z dopuszczalną prędkością do 30 km/h;

- gdy dopuszczalna prędkość pojazdów na jezdni jest większa niż 30 km/h, brakuje drogi dla rowerów bądź pasa ruchu dla rowerów - jeździmy po chodniku lub drodze dla pieszych, ale musimy pamiętać o pierwszeństwie pieszych.